Союз журналистов РФ вступился за оштрафованное на 15 миллионов рублей уральское СМИ

Сумма гигантская, и она может привести к ликвидации СМИ,рассказал изданию Ура.ру глава союза журналистов России Владимир Соловьев.
На данный момент центр защиты прав журналистов, по словам управделами Союза журналистов РФ, главы секретариата Дениса Токарского, готов принять участие в защите издания.
Также в защиту СМИ выступили в Совете по правам человека при президенте РФ.
Напомним, бывший зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев подал иск в суд, в котором сам и работал. Причиной для этого стал рерайт издания об аварии, в которую попал Залзаев. Он утверждал, что из-за заметки ему пришлось покинуть прокуратуру.