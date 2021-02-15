Союз журналистов РФ вступился за оштрафованное на 15 миллионов рублей уральское СМИ

Союз журналистов РФ вступился за оштрафованное на 15 миллионов рублей уральское СМИ

Сегодня, 22:24ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Союз журналистов РФ вступился за уральское СМИ Ура.ру, которое по решению суда одного из районов Чечни получило штраф 15 миллионов рублей за рерайт новости о чеченском экс-прокуроре.

Сумма гигантская, и она может привести к ликвидации СМИ,рассказал изданию Ура.ру глава союза журналистов России Владимир Соловьев.

На данный момент центр защиты прав журналистов, по словам управделами Союза журналистов РФ, главы секретариата Дениса Токарского, готов принять участие в защите издания.

Также в защиту СМИ выступили в Совете по правам человека при президенте РФ.

Напомним, бывший зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев подал иск в суд, в котором сам и работал. Причиной для этого стал рерайт издания об аварии, в которую попал Залзаев. Он утверждал, что из-за заметки ему пришлось покинуть прокуратуру.

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