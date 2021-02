Союз журналистов РФ вступился за оштрафованное на 15 миллионов рублей уральское СМИ

Союз журналистов РФ вступился за уральское СМИ Ура.ру, которое по решению суда одного из районов Чечни получило штраф 15 миллионов рублей за рерайт новости о чеченском экс-прокуроре.

Сумма гигантская, и она может привести к ликвидации СМИ,рассказал изданию Ура.ру глава союза журналистов России Владимир Соловьев. На данный момент центр защиты прав журналистов, по словам управделами Союза журналистов РФ, главы секретариата Дениса Токарского, готов принять участие в защите издания. Также в защиту СМИ выступили в Совете по правам человека при президенте РФ. Напомним, бывший зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев подал иск в суд, в котором сам и работал. Причиной для этого стал рерайт издания об аварии, в которую попал Залзаев. Он утверждал, что из-за заметки ему пришлось покинуть прокуратуру. Суд обязал уральское СМИ выплатить 15 млн рублей за новость о чеченском экс-прокуроре

