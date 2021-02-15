Союз журналистов РФ вступился за оштрафованное на 15 миллионов рублей уральское СМИ

Напомним, бывший зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев подал иск в суд, в котором сам и работал. Причиной для этого стал рерайт издания об аварии, в которую попал Залзаев. Он утверждал, что из-за заметки ему пришлось покинуть прокуратуру.