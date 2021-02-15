Спорткар врезался в ВАЗ на трассе под Нижним Тагилом

Водитель ВАЗ-2114 пытался совершить обгон, но мощности транспорта не рассчитал. Выехав на встречную полосу легковушка столкнулась со спортивным автомобилем. У иномарки разбита передняя часть кузова. От удара отечественное авто отбросило в кювет, пишет ИА «Все Новости».
Авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будут выяснены причины происшествия.
Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на мосту на улице Циолковского произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела за ограждение и едва не упала на железнодорожные пути.