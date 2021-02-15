Тело второго погибшего обнаружено под завалом кровли котельной в свердловском поселке

Напомним, инцидент произошел 15 февраля. По предварительной информации, двое мужчин решили незаконно проникнуть на территорию местного предприятия. Там они попытались срезать металлические балки с кровли цеха, после чего перекрытия обрушились. Тело первого мужчины обнаружили спасатели, а на поиски второго прибыли кинологи.