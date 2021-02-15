Тело второго погибшего обнаружено под завалом кровли котельной в свердловском поселке

Тело второго погибшего обнаружено под завалом кровли котельной в свердловском поселке

Сегодня, 22:48ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В поселке Бисерть на неэксплуатируемом заводе «Уралсельмаш» было найдено тело второго мужчины, который погиб во время обрушения кровли, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате тело было направлено на суд-мед-экспертизу. На данный момент проверки по факту произошедшего продолжаются, также опрашиваются очевидцы. Личности погибших мужчина пока не установлены.

Напомним, инцидент произошел 15 февраля. По предварительной информации, двое мужчин решили незаконно проникнуть на территорию местного предприятия. Там они попытались срезать металлические балки с кровли цеха, после чего перекрытия обрушились. Тело первого мужчины обнаружили спасатели, а на поиски второго прибыли кинологи.

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