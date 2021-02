Убил и разделал: в саду под Екатеринбургом живодер расправился со своей собакой

Живодер убил и разделал свою собаку в коллективном саду «Уральский рабочий» под Екатеринбургом.

Соседи обнаружили останки тибетского мастифа, сняли видео и обратились к зоозащитникам. Они приехали на место происшествия и обнаружили тушу собаки и ее шкуру. К сожалению, соседи отказались давать показания в полиции. Мы не знаем, где хозяин участка, на котором лежат шкура и туша. Мы уже написали заявление в МВД,рассказала Е1 глава «Зоозащиты» Анна Вайман. По ее словам, туша разделана профессионально. Она считает, что либо мясо готовили для приготовления, либо это какой-то садист. Соседи рассказали волонтерам, что участком владеет мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками. Территория сада, где всё произошло, относится к Арамильскому ОВД, информацию передали туда, сотрудники проводят проверку по данному факту,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в ноябре 2020 года в лесу под Алапаевском живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке, их спасли волонтеры. На Урале живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке

