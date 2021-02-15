В массовой аварии на выезде из Нижнего Тагила погибли два человека

На встречной полосе водитель совершил столкновение с ВАЗ-2107, после чего его отбросило на кроссовер Renault Kaptur, который двигался в попутном направлении. Пассажир Chery Tiggo и пассажирка ВАЗ-2107 скончались ещё до приезда скорой. Двое пострадавших получили травмы, поэтому их сразу же госпитализировали.