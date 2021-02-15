В массовой аварии на выезде из Нижнего Тагила погибли два человека

В массовой аварии на выезде из Нижнего Тагила погибли два человека

Сегодня, 20:28ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
На трассе «Нижний Тагил -Усть-Утка» произошло столкновение трёх легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и два получили травмы. Пострадавшие направлены в центральную городскую больницу.

Смертельное ДТП произошло 15 февраля, утром. Водитель Chery Tiggo двигался в сторону поселка Черноисточинск, однако, внезапно потерял контроль над своим автомобилем, из-за чего выехал на встречную полосу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

На встречной полосе водитель совершил столкновение с ВАЗ-2107, после чего его отбросило на кроссовер Renault Kaptur, который двигался в попутном направлении. Пассажир Chery Tiggo и пассажирка ВАЗ-2107 скончались ещё до приезда скорой. Двое пострадавших получили травмы, поэтому их сразу же госпитализировали.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза за 11 лет.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим на трассе, а также пользоваться ремнями безопасности.

Напомним, 12 февраля в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в ходе которого столкнулись четыре легковых автомобиля. В данной аварии механические повреждения получил автомобиль девушки-водителя.

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