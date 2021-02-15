В Нижнем Тагиле мужчина вооружился ножом и ограбил «Магнит» на Вагонке

Происшествие случилось 14 февраля. На кадрах видеозаписи видно как мужчина наполняет свою корзину, а затем пытается прорваться через продавцов к выходу, не оплатив товар. В какой-то момент он достает нож и начинает им размахивать, после чего скрывается в неизвестном направлении. Видео было опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».