В Нижнем Тагиле мужчина вооружился ножом и ограбил «Магнит» на Вагонке

Мужчина с ножом ограбил магазин «Магнит» на Вагонке в Нижнем Тагиле. Его разыскивает полиция.

Происшествие случилось 14 февраля. На кадрах видеозаписи видно как мужчина наполняет свою корзину, а затем пытается прорваться через продавцов к выходу, не оплатив товар. В какой-то момент он достает нож и начинает им размахивать, после чего скрывается в неизвестном направлении. Видео было опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Video: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Отмечается, что продавцы уже неоднократно замечали кражи со стороны этого мужчины. По факту преступления в полицию было написано заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 4 февраля днем мужчина попытался ограбить пенсионера в отделении банка в Екатеринбурге. Ему не удалось выхватить сумку и он убежал. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Заведено уголовное дело. В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter