В Нижнем Тагиле мужчина вооружился ножом и ограбил «Магнит» на Вагонке

В Нижнем Тагиле мужчина вооружился ножом и ограбил «Магнит» на Вагонке

Сегодня, 16:44ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Мужчина с ножом ограбил магазин «Магнит» на Вагонке в Нижнем Тагиле. Его разыскивает полиция.

Происшествие случилось 14 февраля. На кадрах видеозаписи видно как мужчина наполняет свою корзину, а затем пытается прорваться через продавцов к выходу, не оплатив товар. В какой-то момент он достает нож и начинает им размахивать, после чего скрывается в неизвестном направлении. Видео было опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Video:«Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Отмечается, что продавцы уже неоднократно замечали кражи со стороны этого мужчины.

По факту преступления в полицию было написано заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 4 февраля днем мужчина попытался ограбить пенсионера в отделении банка в Екатеринбурге. Ему не удалось выхватить сумку и он убежал. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Заведено уголовное дело.

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