В Нижнем Тагиле мужчина вооружился ножом и ограбил «Магнит» на Вагонке

Происшествие случилось 14 февраля. На кадрах видеозаписи видно как мужчина наполняет свою корзину, а затем пытается прорваться через продавцов к выходу, не оплатив товар. В какой-то момент он достает нож и начинает им размахивать, после чего скрывается в неизвестном направлении. Видео было опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Отмечается, что продавцы уже неоднократно замечали кражи со стороны этого мужчины.
По факту преступления в полицию было написано заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, 4 февраля днем мужчина попытался ограбить пенсионера в отделении банка в Екатеринбурге. Ему не удалось выхватить сумку и он убежал. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Заведено уголовное дело.