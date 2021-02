В Нижнем Тагиле скончался испытатель боевых машин «Уралвагонзавода» Олег Домрачев

В возрасте 59 лет в Нижнем Тагиле скончался испытатель танков УВЗ Олег Домрачев.

Мужчина умер в больнице. Олег Домрачев был водителем-испытателем на УВЗ. В начале 2021 года уволился. С 1988 года Домрачев трудился в цехе по сборке «Уралвагонзавода». После нескольких лет труда был признан одним из лучших водителей-испытателей завода. Часто направлялся в командировки за границу. В 2012 году в разговоре с Владимиром Путиным отстоял идею добавления в классификацию профессий «водитель-испытатель боевых и специальных машин» и «испытатель вооружения боевых и специальных машин», об этом написало АН «Между строк». Похороны Олега Домрачева запланированы на 17 февраля.

