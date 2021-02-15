В новом заведении во Владивостоке в День влюбленных взорвалась граната

В новом заведении во Владивостоке в День влюбленных взорвалась граната

Сегодня, 09:17ПроисшествияPhoto: Телеграм-канал "Пшеничные поля ДВ"
В День Святого Валентина во Владивостоке в новом заведении взорвалась граната. Молодые люди, распивавшие спиртное, играл с предметом, внешне похожим на гранату. В результате у одного из них оторвало несколько пальцев.

Новое заведение проработало около месяца. Около полуночи в левом углу первого этажа раздался хлопок и появилась вспышка. Через некоторое время из толпы вышел окровавленный молодой человек, который держался за руку, сообщает «ВостокМедиа».

По словам очевидцев, в толпе начали говорить, что на полу лежат окровавленные пальцы. Отмечается, что после произошедшего в заведении продолжила играть музыка, а администрация не просила посетителей покинуть заведение.

Очевидцы рассказали, что к месту, откуда вышел пострадавший, несколько раз проходили люди с емкостью со льдом и что-то в нее собирали.

Еще через некоторое время на место прибыли люди в форме и начали проводить осмотр и опрос посетителей.

происшествиепраздниквзрыввладивосток
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы