В новом заведении во Владивостоке в День влюбленных взорвалась граната

В День Святого Валентина во Владивостоке в новом заведении взорвалась граната. Молодые люди, распивавшие спиртное, играл с предметом, внешне похожим на гранату. В результате у одного из них оторвало несколько пальцев.

Новое заведение проработало около месяца. Около полуночи в левом углу первого этажа раздался хлопок и появилась вспышка. Через некоторое время из толпы вышел окровавленный молодой человек, который держался за руку, сообщает «ВостокМедиа». По словам очевидцев, в толпе начали говорить, что на полу лежат окровавленные пальцы. Отмечается, что после произошедшего в заведении продолжила играть музыка, а администрация не просила посетителей покинуть заведение. Очевидцы рассказали, что к месту, откуда вышел пострадавший, несколько раз проходили люди с емкостью со льдом и что-то в нее собирали. Еще через некоторое время на место прибыли люди в форме и начали проводить осмотр и опрос посетителей.

