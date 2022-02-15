Офицер ракетной дивизии из Нижнего Тагила осужден за взятку сотрудникам ФСБ

Во избежание препятствий со стороны сотрудников ФСБ, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, капитан предложил им 200 тысяч рублей. Взамен он попросил их позволить ему разобрать принадлежащее части имущество и вывезти его. Офицер был задержан в тот момент, когда передавал чекистам сумму в 40 тысяч, сообщили в управлении СКР.