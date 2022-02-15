Офицер ракетной дивизии из Нижнего Тагила осужден за взятку сотрудникам ФСБ

Офицер ракетной дивизии из Нижнего Тагила осужден за взятку сотрудникам ФСБ
Офицер ракетной дивизии из Нижнего Тагила осужден за взятку сотрудникам ФСБ
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1MI

Вынесен приговор офицеру из Нижнего Тагила за взятку сотрудникам ФСБ

Приговор капитану вынесен в гарнизонном военном суде Нижнего Тагила. По информации сотрудников пресс-службы Главного военно-следственного управления СКР офицера ракетной дивизии обязали выплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей.

По версии следователей, летом минувшего года военнослужащий воинской части 73795, базирующейся на территории закрытого поселка Свободный, решил вывезти металлоконструкции, железобетонные плиты и кабель. Он планировать все это продать и присвоить себе вырученные средства.

Во избежание препятствий со стороны сотрудников ФСБ, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, капитан предложил им 200 тысяч рублей. Взамен он попросил их позволить ему разобрать принадлежащее части имущество и вывезти его. Офицер был задержан в тот момент, когда передавал чекистам сумму в 40 тысяч, сообщили в управлении СКР.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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