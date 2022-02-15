Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» отправлен на психиатрическую экспертизу

Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» отправлен на психиатрическую экспертизу
Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» отправлен на психиатрическую экспертизу
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: Яндекс-Карты

Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» пройдет экспертизу у психиатра

От результатов назначенной екатеринбуржцу психиатрической экспертизы будет зависеть дальнейшая судьба уголовного производства, открытого по факту вандализма.

Принудительную психиатрическую экспертизу предстоит пройти охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, подрисовавшему глаза на картине стоимостью в 75 миллионов рублей.

Обвинения в вандализме были официально предъявлены Васильеву накануне, заявили в пресс-службе екатеринбургского управления МВД. Изначально ведомство открыло уголовное производство против неустановленной личности.

В процессе дознания сотрудники правоохранительных органов установили, что картину «Три фигуры» художника Анны Лепорской испортил охранник «Ельцин Центра».

Сюжеты:
Екатеринбург
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