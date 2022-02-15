Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» отправлен на психиатрическую экспертизу

Принудительную психиатрическую экспертизу предстоит пройти охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, подрисовавшему глаза на картине стоимостью в 75 миллионов рублей.
Обвинения в вандализме были официально предъявлены Васильеву накануне, заявили в пресс-службе екатеринбургского управления МВД. Изначально ведомство открыло уголовное производство против неустановленной личности.
В процессе дознания сотрудники правоохранительных органов установили, что картину «Три фигуры» художника Анны Лепорской испортил охранник «Ельцин Центра».