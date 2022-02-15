Подробности избиения инвалида в екатеринбургском общежитии раскрыла его жена

В итоге двое мужчин в возрасте до 25 лет повалили инвалида на пол и жестоко избили его ногами. Соседи даже решили, что работают бойцы ОМОН. Женщина рассказала, что парни не только били ее мужа по голове и по ребрам, но еще и пытались поломать ему пальцы. Ретируясь с места совершения преступления, злоумышленники прихватили с собой телефон жертвы.