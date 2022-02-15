Подробности избиения инвалида в екатеринбургском общежитии раскрыла его жена

Подробности избиения инвалида в екатеринбургском общежитии раскрыла его жена
Подробности избиения инвалида в екатеринбургском общежитии раскрыла его жена
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1MI

Жена раскрыла подробности избиения инвалида в общежитии Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски злоумышленников, избивших и ограбивших инвалида в общежитии на улице Умельцев.

Инцидент произошел поздним вечером 10 февраля. Мужчина сделал парням замечание за распитие спиртного в подъезде. Молодые люди его проигнорировали. По словам супруги пострадавшего, он пригрозил компании полицией, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге двое мужчин в возрасте до 25 лет повалили инвалида на пол и жестоко избили его ногами. Соседи даже решили, что работают бойцы ОМОН. Женщина рассказала, что парни не только били ее мужа по голове и по ребрам, но еще и пытались поломать ему пальцы. Ретируясь с места совершения преступления, злоумышленники прихватили с собой телефон жертвы.

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Екатеринбург
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