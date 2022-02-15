Свердловский опер вымогал деньги у росгвардейцев за интим с его женой

Свердловский опер вымогал деньги у росгвардейцев за интим с его женой
Свердловский опер вымогал деньги у росгвардейцев за интим с его женой
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1MI

Опер из Свердловской области вымогал деньги у сержантов за интим с женой

В центре громкого скандала в Свердловской области оказался капитан полиции из Качканара. 37-летний опер отправится под суд — против него открыто уголовное производство по факту вымогательства крупной суммы.

С жалобой на сыщика обратились в ноябре прошлого года двое сержантов Росгвардии, которые служат в расположенной на территории Лесного военной части № 3275. Контролеры сообщили, что обвиняемый угрожал им, вымогая деньги. Поводом были интимные отношения с его супругой, пишет «КП-Екатеринбург».

По версии следователей, 17 ноября 2021 года жена сотрудника полиции, которая служит в той же воинской части, предложила 32-летнему коллеге встретиться, чтобы пообщаться. Мужчина ответил согласием и арендовал квартиру. Пара распивала алкогольные напитки, а завершила вечер половым контактом.

Спустя полторы недели опер пригрозил любовнику супруги заявлением об изнасиловании. За молчание он предложил выплатить ему 840 тысяч рублей в течение ближайших семи лет, то есть по 10 тысяч ежемесячно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьсудвымогательствоЕкатеринбург
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