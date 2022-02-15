Таможенники изъяли 800 пачек контрафактных сигарет в магазинах Нижнего Тагила

Поток табачной продукции в Свердловской области не снижается год от года, рассказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов. Так, в 2020 при участии таможенников было изъято 2600 пачек сигарет, в 2021 — 2450, а только за февраль этого года — уже 2700.