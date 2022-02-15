Таможенники изъяли 800 пачек контрафактных сигарет в магазинах Нижнего Тагила

В его рамках было изъято 800 пачек безакцинзных сигарет из трех магазинов. В данный момент решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении владельцев торговых точек. Ранее в феврале 1900 пачек контрафактных сигарет было изъято в Первоуральске.
Поток табачной продукции в Свердловской области не снижается год от года, рассказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов. Так, в 2020 при участии таможенников было изъято 2600 пачек сигарет, в 2021 — 2450, а только за февраль этого года — уже 2700.