Умер руководитель тагильской киностудии «Зазеркалье» Владимир Уфимцев

Умер руководитель тагильской киностудии «Зазеркалье» Владимир Уфимцев
Умер руководитель тагильской киностудии «Зазеркалье» Владимир Уфимцев
Вчера, 23:55ПроисшествияФото: Яндекс-Карты

Ушел из жизни руководитель тагильской киностудии «Зазеркалье» Уфимцев

13 февраля в Нижнем Тагиле не стало талантливого режиссера и доброго педагога Владимира Уфимцева. Руководитель детской киностудии «Зазеркалье» Дворца детского и юношеского творчества скончался в возрасте 66 лет.

Владимир Андреевич родом из села Ключи (Алтай). В 1985 г. получил диплом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Он учился на факультете «Режиссура художественного кино и телефильма».

В 1985 г. Уфимцев занял должность ассистента режиссера в Свердловской киностудии. Впоследствии он работал там режиссером-постановщиком. Наставником его был Ярополк Лапшин.

Премьерой Уфимцева была картина «Зверь ликующий». В этом фильме сыграли тогда только начинавшие карьеру Владимир Машков и Евгений Миронов.

Ключевая профессиональная гордость Владимира Уфимцева — «Дорогой Вадим Николаевич». Этот фильм был снят по мотивам произведения Кира Булычева. Картину удостоили множества различных наград как в России, так и за рубежом.

Церемония прощания с тагильским режиссером состоится завтра, 16 февраля, в Крестовоздвиженском соборе Скорбященского женского монастыря по адресу ул. Красногвардейская, 55.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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