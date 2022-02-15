Выпавшая из окна жилого дома в Екатеринбурге девушка оказалась школьницей

Выпавшая из окна жилого дома в Екатеринбурге девушка оказалась школьницей
Выпавшая из окна жилого дома в Екатеринбурге девушка оказалась школьницей
Сегодня, 08:33ПроисшествияФото: 1MI

Школьница выпала из окна высотки в Екатеринбурге

Получила продолжение история, связанная с выпадением человека из окна жилого дома в Екатеринбурге.

Изначально сообщалось о погибшей молодой матери. Однако позже выяснилось, что это 12-летняя девочка. Она выпала из окна дома на улице Машинной, 46 и скончалась, упав на ограждение вырытой коммунальщиками ямы. Произошло это 11 февраля.

По словам двоюродной сестры, школьница осталась дома одна. Примерное за час до трагедии девочка сфотографировалась с кошкой. На снимке она улыбалась, ничто не предвещало беды, сообщает Е1.

Также известно о том, что семья девочки готовилась к переезду в другой дом. Но так ли это — до конца неизвестно. От официальных комментариев в правоохранительных ведомствах воздерживаются.

Сюжеты:
Екатеринбург
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