Выпавшая из окна жилого дома в Екатеринбурге девушка оказалась школьницей

Изначально сообщалось о погибшей молодой матери. Однако позже выяснилось, что это 12-летняя девочка. Она выпала из окна дома на улице Машинной, 46 и скончалась, упав на ограждение вырытой коммунальщиками ямы. Произошло это 11 февраля.
По словам двоюродной сестры, школьница осталась дома одна. Примерное за час до трагедии девочка сфотографировалась с кошкой. На снимке она улыбалась, ничто не предвещало беды, сообщает Е1.
Также известно о том, что семья девочки готовилась к переезду в другой дом. Но так ли это — до конца неизвестно. От официальных комментариев в правоохранительных ведомствах воздерживаются.