Застреливший водителя микроавтобуса екатеринбуржец получил 12 лет колонии

Поиски привели в Курганскую область. Оказалось, что вернувшись к себе домой в Далматово, преступник, известный в определенных кругах под прозвищем «Череп», стал вести привычный образ жизни. Он был уверен в своей безнаказанности и спокойно ходил на работу, отмечают в пресс-службе свердловского областного управления МВД.