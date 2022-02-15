Застреливший водителя микроавтобуса екатеринбуржец получил 12 лет колонии

Застреливший водителя микроавтобуса екатеринбуржец получил 12 лет колонии
Застреливший водителя микроавтобуса екатеринбуржец получил 12 лет колонии
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области

Суд Екатеринбурга отправил за решетку убицу водителя микроавтобуса

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве водителя пассажирского микроавтобуса.

Преступление было совершено вечером 24 декабря 2020 года на улице Космонавтов. От огнестрельного ранения в голову погиб житель Екатеринбурга, работавший водителем микроавтобуса Ford Transit.

Следователи установили, что убийца подкараулил свою жертву на парковке у одного из многоквартирных домов. Орудием преступления стал короткоствольный пистолет с патронами калибра 9 миллиметров. Шансов выжить у водителя не было. Получив пулю, он скончался позже в больнице.

Подозрение пало на знакомого погибшего. В ходе проведенного расследования выяснилось, что мужчины незадолго до произошедшего поссорились. Один другого прилюдно унизил, и обиженный решил отомстить. Ранив обидчика из пистолета, злоумышленник скрылся. Однако выбрасывать оружие не стал, а спрятал.

Подозреваемого задержали только 3 марта 2021 года. Операцию по его захвату планировали оперативники уголовного розыска МВД. При этом они действовали в тесном контакте с бойцами Росгвардии и следователями регионального СК.

Поиски привели в Курганскую область. Оказалось, что вернувшись к себе домой в Далматово, преступник, известный в определенных кругах под прозвищем «Череп», стал вести привычный образ жизни. Он был уверен в своей безнаказанности и спокойно ходил на работу, отмечают в пресс-службе свердловского областного управления МВД.

По результатам судебной психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым, сообщили в региональном управлении СК. По приговору Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга он проведет 12 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Сюжеты:
Екатеринбург
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