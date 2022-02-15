Житель Екатеринбурга распылил газ в лицо водителю и избил его

Екатеринбуржец распылил газ в глаза водителю и жестоко избил его

Вопиющий инцидент произошел 14 февраля в районе Уктус в Екатеринбурге. Один из автовладельцев распылил газовый баллончик в лицо другому водителю, после чего жестоко его избил.

Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы и разыскивает свидетелей ЧП, пишет Е1. Примерно в 17:20 Михаил ехал по Самолетной. Рядом с железнодорожным переездом он объехал выбоину, после чего сразу же вернулся на свою полосу. Водитель автомобиля марки Lada Largus, судя по всему, решил, что впереди идущая машина подрезала его. Мужчина моргнул ему аварийкой и счел инцидент исчерпанным. Однако, на перекрестке Походной и Южного проезда недовольный автовладелец настиг его, выскочил из машины и подбежал к нему. Получив струю газа в глаза, пострадавший вышел из авто, и тут же стал получать удар за ударом по лицу. Началась драка. Водителей разнимали прохожие. Номер авто скрывшегося с места инцидента обидчика Михаил зафиксировать не успел.

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