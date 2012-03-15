Тагильским полицейским удалось задержать 500-граммовую партию метамфитамина

При нем было обнаружена крупная партия метамфитамина весом 500 граммов и некоторое количество конопли. Вес партии каннабиса правоохранителями не уточняется. 29-летний человек в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело. Установлено, что мужчина закупал крупные партии наркотиков в Пермском крае и потом сбывал их в Нижнем Тагиле.