Уголовное дело возбуждено против пользователя, разместившего в сети ролик о «пьяных русских»

По его словам, молодой человек в 2010 году разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик, озаглавленный «Вся правда о русских».

Правоохранительные органы заинтересовались роликом в 2011 году. Он былнаправлен на экспертизу, которую провели специалисты-филологи илингвисты Сибирской государственной академии государственной службы. Наосновании их заключения следователи возбудили дело по статье«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческогодостоинства». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишениясвободы.

Ролик ранее был доступен для просмотра всем желающим. Сейчас он уже удален из социальной сети.

Одно из бердских СМИ сообщило, что ролик представлял собой почтидвухминутное слайд-шоу, состоящее из фотографий, демонстрирующихаморальный образ жизни россиян. Молодые люди на фотографиях изображены сбольшим количеством спиртных напитков, некоторые снимки носятэротический характер. Ролик сопровождал закадровый текст, якобыподтверждавший идею автора ролика о том, что все русские женщины —легкого поведения, а мужчины не достойны называться мужчинами, так какпьют алкоголь, писало издание.

Пока неизвестно, преследовал ли подозреваемый житель Бердска цели именноразжечь вражду, или ролик он разместил, не догадываясь, что он содержитпризнаки экстремизма. «Это сейчас устанавливается», — сказалследователь.