В районе 25-го квартала Опель врезался в КАМАЗ
15 марта 2012, 12:55Происшествия
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О столкновении сообщил очевидец ДТП. Повлиял ли снегопад на возникновение аварии, пока неизвестно - обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Крупных ДТП в ГИБДД сегодня не зарегистрировано. Произошло только 7 аварий, в которых был поврежден транспорт.
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