Частный дом сгорел в Нижнем Тагиле
15 марта 2016, 19:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Этой ночью в Запрудном микрорайоне (на ГГМ) на улице Васильковая сгорел частный дом.
Сюжеты: Нижний Тагил
О пожаре пожарным Нижнего Тагила стало известно 15 марта в 1:01 ночи. Именно в это время на пульт дежурной части поступил тревожный звонок. Тушить огонь отправились 12 пожарных и 2 единицы техники.
В приезду пожарных огонь уже успел как следует разгореться, площадь пожара составила 80 м². Уже в 1:28 пожар был локализован, а к 1:45 был потушен открытый огонь. В 2:18 были окончательно закончены проливка и разбор сгоревших конструкций.
О пострадавших не сообщается.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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