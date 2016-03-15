Частный дом сгорел в Нижнем Тагиле

О пожаре пожарным Нижнего Тагила стало известно 15 марта в 1:01 ночи. Именно в это время на пульт дежурной части поступил тревожный звонок. Тушить огонь отправились 12 пожарных и 2 единицы техники.

В приезду пожарных огонь уже успел как следует разгореться, площадь пожара составила 80 м². Уже в 1:28 пожар был локализован, а к 1:45 был потушен открытый огонь. В 2:18 были окончательно закончены проливка и разбор сгоревших конструкций.