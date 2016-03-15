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Частный дом сгорел в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частный дом сгорел в Нижнем Тагиле

15 марта 2016, 19:00ПроисшествияДенис Таратонов
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