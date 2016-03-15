Как в лихие 90-е: в Нижней Туре пьяный меценат расстрелял своего приятеля-бизнесмена

Как сообщают родственники погибшего бизнесмена Дмитрия, около 5 утра 9 марта ему позвонил Воронов. Мужчина требовал выйти на улицу, чтобы поговорить. Дмитрий отказался встречаться со знакомым в столь ранний час. И сказал, что если Воронов хочет поговорить, то пусть придет к нему на работу – одну из городских промышленных площадок.

Утром предприниматель приехал в назначенное место на такси. Увидев знакомого, Дмитрий направился к машине. Однако обещанного разговора не состоялось: открыв дверь такси, Воронов выстрелил мужчине в живот из карабина. Выстрел пришелся практически в упор. Потом бизнесмен вышел из такси и нажал на спусковой крючок еще два раза. Тогда пули не достигли цели.

После расстрела своего знакомого, Воронов приехал в дежурную часть, сдал оружие и признался в совершении преступления. За жизнь Дмитрия врачи боролись 3 дня. К сожалению, мужчина скончался, не приходя в сознание. Сам обвиняемый говорит, что совершил казнь потому, что убитый якобы оскорблял его жену.

По словам вдовы Дмитрия, её супруг не дожил одного дня до 43-летия. У мужчины осталось двое детей.

Олег Воронов – владелец одного из местных продуктовых магазинов. Несколько лет назад стал одним из лучших меценатов области. В 2013 году был членом общественной палаты, проводил прием граждан.

За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.