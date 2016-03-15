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Как в лихие 90-е: в Нижней Туре пьяный меценат расстрелял своего приятеля-бизнесмена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как в лихие 90-е: в Нижней Туре пьяный меценат расстрелял своего приятеля-бизнесмена

15 марта 2016, 08:15ПроисшествияТимофей Данилов
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