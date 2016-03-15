Лжегазовик из Первоуральска лишил десятки семей голубого топлива

Хозяйка одной из квартир обнаружила у себя в почтовом ящике объявление. В нем неизвестная организация, именуемая как «Первоуральские газовые сети», требовала, чтобы женщина установила прибор учета.

Судя по всему, она не знала, что закон не обязывает ставить газовые счетчики в домах с газовыми плитами и водонагревателями. Приборы учета должны стоят только в домах, где газ используется для отопления.

Установку газового счетчика в квартире женщины взял на себя сотрудник сторонней организации. Также мужчина решил заодно заменить кран опуска над плитой. Для этого «специалист» перекрыл газоснабжение всего подъезда. При этом он умудрился обломать состовик крана. Так лжегазовик оставил без голубого топлива целый дом.

Жильцы вызвали аварийную службу и полицию. Мужчину забрали в отделение полиции для разбирательства. В газовой службе говорят, что этому дому крайне повезло. Ведь самовольные действия с газовыми приборами или вмешательство в систему газоснабжения могут привести к взрыву или пожару.

В Нижнем Тагиле подозрительные фирмы тоже принуждали тагильчан установить газовые счетчики.