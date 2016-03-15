На Серовском тракте водитель заживо сгорел в своей легковушке
15 марта 2016, 15:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Сегодня на Серовском тракте произошло жуткое ДТП.
Утром 15 марта на 197-м километре трассы Екатеринбург-Серов водитель вазовской «двенашки» вылетел на встречную полосу. Там он и столкнулся с грузовиком «Скания». После сильного удара легковая машина загорелась. Водитель погиб на месте.
По словам сотрудников ГИБДД, участок, на котором произошла дорожная трагедия, прямой и видимость хорошая. Также инспекторы не нашли никаких недостатков содержания дорожного полотна.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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