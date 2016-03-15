На Серовском тракте водитель заживо сгорел в своей легковушке

Утром 15 марта на 197-м километре трассы Екатеринбург-Серов водитель вазовской «двенашки» вылетел на встречную полосу. Там он и столкнулся с грузовиком «Скания». После сильного удара легковая машина загорелась. Водитель погиб на месте.