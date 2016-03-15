В Екатеринбурге погиб экс-игрок нижнетагильского клуба «Спутник» (ФОТО)

В настоящее время тагильчанин играл за команду «Эфес» и как раз ехал на игру на автомобиле «ГАЗ 3110». Кроме него в автомобиле находился еще один мужчина.

На 55 километре, на встречной полосе, 46-летняя женщина-водитель потеряла управление автомобилем «Mitsubishi Delica» и выехала на полосу, по которой ехал Евгений Волошин. Последовала лобовая авария, в которой хоккеист погиб от полученных ранений. Пассажир «Газ 3110» получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице №1 в Первоуральске.

Сообщается, что водительский стаж женщины-водителя равен 1 году, тогда как у Евгения Волошина он составил 18 лет.

Хоккейный клуб «Спутник» выразил соболезнования родным погибшего:

Выражаем глубокие соболезнования Волошину Геннадию Семеновичу, Гладковой Светлане Геннадьевне, а также всем родным и близким в связи с трагической гибелью Волошина Евгения Геннадьевича. Мы все знали его как целеустремленного и отзывчивого человека, преданного хоккею, и скорбим о невосполнимой утрате. Вечная память сообщается на сайте клуба.

Панихида по хоккеисту пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта по адресу: Челюскинцев, 47. Будут организованны автобусы, они отправятся от Дворца ледового спорта в 11:30.

Редакция TagilCity.ru присоединяется к соболезнованиям.

В январе «Спутник» понес утрату действующего игрока клуба Сергея Симонова. Хоккеист умер в больнице после того, как почувствовал себя плохо.