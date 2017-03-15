35-летний Екатеринбуржец предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Как сообщает следственный комитет по Свердловской области, в 2010 году злоумышленник в подъезде жилого дома подкараулил и изнасиловал несовершеннолетнюю. С места преступления мужчина скрылся, было возбуждено уголовное дело.

У потерпевшей были взяты биологические следы преступника, установлен генотип подозреваемого. Однако на тот момент вычислить личность мужчины не удалось, и дело было закрыто.

В 2016 году появилась информация, что установлен субъект со схожим генотипом, который на текущий момент отбывает наказание за серию аналогичных преступлений.

Уголовное дело возобновили и направили в суд для рассмотрения по существу.