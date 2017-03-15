Двое мужчин избили продавщицу и ограбили кассу магазина в Ивделе Свердловской области (ФОТО)

Как сообщается на сайте МВД по Свердловской области, двое мужчин ворвались в магазин и, угрожая продавцу пистолетом, потребовали отдать наличность из кассы. Преступники избили женщину и, похитив деньги, скрылись с места инцидента на автомобиле.

Полицейские направили ориентировку на транспортное средство всем постам ДПС и ППС, были опрошены свидетели. ОРМ помогли установить, что преступниками являются два местных жителя, один из них – ранее судимый. Подозреваемых задержали. При них обнаружили маски и оружие.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: МО МВД России «Ивдельский»