Главный болельщик баскетбольного клуба УГМК разыскивается в Екатеринбурге (ФОТО)

Последний раз его видели 4 февраля в ДИВСе, днем позже он выходил в социальную сеть ВКонтакте, но затем связь с главным фанатом пропала.

У Константина нет родителей и близких родственников, в полицию с заявлением о пропаже человека обратились друзья. Они рассказали, что он живет один, у подъезда припаркована его машина.