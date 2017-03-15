Мигрант держал подпольный алкогольный цех в Свердловской области (ФОТО)

Было обнаружено и изъято: 5 емкостей с этиловым спиртом, 400 десятилитровых бутылей спиртосодержащей жидкости, 3,5 тыс. бутылок готового контрафакта, 4 тыс. пустой тары под алкоголь и фальшивые этикетки известных производителей алкоголя, поддельные акцизные марки.

Как сообщает пресс-служба УФСБ области, организатором подпольного производства является гражданин Азербайджана. Также он привлекал к работе мигрантов, не имеющих разрешения на нахождение на территории России.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства по ст. 171.1 УК РФ и ст. 238 УК РФ.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области