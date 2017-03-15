Мигрант держал подпольный алкогольный цех в Свердловской области (ФОТО)
15 марта 2017, 10:15Происшествия
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Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России на территории Свердловской области был обнаружен цех по розливу контрафактной алкогольной продукции.
Было обнаружено и изъято: 5 емкостей с этиловым спиртом, 400 десятилитровых бутылей спиртосодержащей жидкости, 3,5 тыс. бутылок готового контрафакта, 4 тыс. пустой тары под алкоголь и фальшивые этикетки известных производителей алкоголя, поддельные акцизные марки.
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Как сообщает пресс-служба УФСБ области, организатором подпольного производства является гражданин Азербайджана. Также он привлекал к работе мигрантов, не имеющих разрешения на нахождение на территории России.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства по ст. 171.1 УК РФ и ст. 238 УК РФ.
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Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
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