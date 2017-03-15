Облицовочная плитка здания театра упала на двух девушек в Екатеринбурге (ВИДЕО)
15 марта 2017, 14:45Происшествия
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Районная прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту падения облицовочной плитки фасада Театра музкомедии на двух девушек.
Сюжеты: Екатеринбург
14 марта в одном из театров уральской столицы произошел инцидент, который закончился травмированием людей: фасадная плитка откололась от стены и упала на двух девушек, проходивших около здания. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
После сообщения в СМИ прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Будет устанавливаться, когда и кем производился ремонт здания Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, кто является ответственным за состояние фасада. Также будут затребованы документы, определяющие степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Видео: Life.ru
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