Прапорщик полиции устроил ДТП на BMW X6 в Екатеринбурге

Дорожное происшествие случилось в 11 часов утра. Мужчина на BMW при перестроении столкнулся с Mazda Demio, которая, в свою очередь, врезалась в Hyundai.

Известно, что прапорщик трудится водителем в отделе полиции на метрополитене УМВД по Екатеринбургу. В полиции заверили, что своего места работы мужчина не скрывал, с места происшествия не скрывался и вину полностью признал. На него был составлен соответствующий административный протокол.

Отдельно отметим, что иномарка была куплена в 2014 году после другого ДТП. Ее стоимость на момент купли-продажи составляла 400 тысяч рублей, пишет Znak.com.