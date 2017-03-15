Пьяный мужчина стрелял в жену из ружья в Екатеринбурге
15 марта 2017, 16:45Происшествия
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В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в свою жену из охотничьего ружья, сообщает Е1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Конфликт между супругами из Екатеринбурга произошел, когда они ехали в машине из гостей домой. Мужчина был пьян, попросил жену свернуть в лесополосу около аэропорта Кольцово. Когда они оказались в лесу, он достал ружье и начал стрелять в женщину. Она успела выбежать из автомобиля и потому осталась невредимой, поймала попутную машину и вызвала полицию.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и начали искать стрелка. Заметив в лесополосе авто Mitsubishi Lancer, они увидели в салоне пьяного мужчину и охотничье ружье с патронами. На снегу были обнаружены три гильзы от использованных патронов.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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