Пьяный мужчина стрелял в жену из ружья в Екатеринбурге

Конфликт между супругами из Екатеринбурга произошел, когда они ехали в машине из гостей домой. Мужчина был пьян, попросил жену свернуть в лесополосу около аэропорта Кольцово. Когда они оказались в лесу, он достал ружье и начал стрелять в женщину. Она успела выбежать из автомобиля и потому осталась невредимой, поймала попутную машину и вызвала полицию.