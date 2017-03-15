Рабочий упал в шахту на Центральном стадионе в Екатеринбурге

В это время на спортивном объекте проводились плановые учения у сотрудников полиции. Однако к несчастному случаю это отношения не имеет, пишет E1.ru .

Сообщение о падении рабочего поступило в полицию около 12 часов дня. Сейчас известно, что мужчина жив, ему диагностировали травмы различной степени тяжести. По данному случаю будет организована проверка, передает начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых. Не исключается, что имело место нарушение техники безопасности.