Рабочий упал в шахту на Центральном стадионе в Екатеринбурге
15 марта 2017, 08:00Происшествия
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Минувшим днем в столице Урала произошло ЧП. На Центральном стадионе в шахту упал рабочий.
Сюжеты: Екатеринбург
В это время на спортивном объекте проводились плановые учения у сотрудников полиции. Однако к несчастному случаю это отношения не имеет, пишет E1.ru.
Сообщение о падении рабочего поступило в полицию около 12 часов дня. Сейчас известно, что мужчина жив, ему диагностировали травмы различной степени тяжести. По данному случаю будет организована проверка, передает начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых. Не исключается, что имело место нарушение техники безопасности.
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