Водитель грузовика уснул за рулем и въехал в ГАЗель в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщают очевидцы, грузовик от удара откинуло на заграждение, кабина смята.

У водителя диагностирован перелом ноги, его госпитализировали в больницу. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

Как пишет Е1, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в ГАЗель, которая стояла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Водитель ГАЗели от госпитализации отказался. Точную картину ДТП предстоит установить правоохранителям.

Фото и видео: E1.RU