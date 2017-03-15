Водитель грузовика уснул за рулем и въехал в ГАЗель в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
15 марта 2017, 09:35Происшествия
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15 марта ночью в Екатеринбурге произошло ДТП – водитель грузовика уснул за рулем и въехал в ГАЗель.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, грузовик от удара откинуло на заграждение, кабина смята.
У водителя диагностирован перелом ноги, его госпитализировали в больницу. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
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Как пишет Е1, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в ГАЗель, которая стояла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Водитель ГАЗели от госпитализации отказался. Точную картину ДТП предстоит установить правоохранителям.
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Фото и видео: E1.RU
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