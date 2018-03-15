Рабочий на УГМК в Ревде получил удар электротоком и погиб во время смены
15 марта, 11:15Происшествия
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Днем 14 марта во время рабочего дня сотрудник медеплавильного цеха СУМЗ в Ревде, входящего в холдинг УГМК, получил удар электрическим током. Ему пытались оказать помощь, но мужчина скончался.
Молодому мужчине, сотруднику Среднеуральского медеплавильного завода, был 31 год. Сейчас его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На предприятии начата проверка, в том числе проверяется рабочая документация и правильность проведения инструктажей по безопасности. Расследование проводится компетентными органами, пишет «E1.ru».
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