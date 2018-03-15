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Рабочий на УГМК в Ревде получил удар электротоком и погиб во время смены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий на УГМК в Ревде получил удар электротоком и погиб во время смены

15 марта, 11:15Происшествия
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