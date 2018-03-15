Житель Нижнего Тагила был ограблен и избит в подъезде своего дома

13 марта в травматологическое отделение Дзержинского района поступил сильно избитый 33-летний житель Нижнего Тагила. Пострадавший пояснил, что его избили и ограбили в подъезде собственного дома на улице Окунева. Нападавшие забрали сотовый телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 11,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Деньги 32-летний мужчина и 24-летний молодой человек успели потратить на спиртное, а сотовый телефон оказался у одного из задержанных в кармане.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц». Задержанные находятся под подпиской о невыезде и проверяются на причастность к совершению других преступлений.