Жительница Нижнего Тагила превратила свою квартиру в кошачий питомник (ВИДЕО)

По утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица кошек, хозяйка квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире. Однажды заводчица попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в квартиру, то насчитал там около 30 животных.