19-летний екатеринбуржец спас из пожара ребенка
Сегодня, 20:49ПроисшествияФото: пресс-служба Службы спасения «Сова»
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В Екатеринбурге в одном из жилых домов 15 марта произошел пожар. Случайный прохожий вытащил из горящей квартиры ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
У молодого человека рядом с горящим домом застрял автомобиль. К парню подбежал мужчина и спросил: нет ли у него лома. Когда молодой человек узнал, что неподалеку случился пожар, он отправился туда и вынес из дома ребенка, который находился на балконе.
Спасатели, прибывшие на место пожара, эвакуировали из дома семерых человек, сообщают «Вечерние Ведомости».
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