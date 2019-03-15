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19-летний екатеринбуржец спас из пожара ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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19-летний екатеринбуржец спас из пожара ребенка

Сегодня, 20:49ПроисшествияФото: пресс-служба Службы спасения «Сова»
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