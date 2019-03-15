Нападение совершено на директора УК «Лига ЖКХ» в Екатеринбурге

Как рассказал сам мужчина, он шел по улице, когда его сзади ударили по голове. Потом последовал еще один удар. Сотонин обернулся и увидел человека в медицинской маске. Завязалась драка. Тогда к ним подбежал еще один молодой человек, злоумышленники уронили мужчину на землю и нанесли несколько ударов по голове. Когда они поняли, что коммерсант готовится дать им отпор - покинули место происшествия.

Злоумышленники украли у Сотонина рюкзак, потерпевший планирует написать заявление в полицию.

Инцидент предприниматель связывает со своей деятельностью. Он сообщил, что в ближайшее время под его ведение переходят несколько домов других управляющих компаний, пишет ZNAK. Предприниматель уверен, что нападение может быть организовано конкурентами.