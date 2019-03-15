Нападение совершено на директора УК «Лига ЖКХ» в Екатеринбурге
14 марта в центре Екатеринбурга в светлое время суток на директора УК «Лига ЖКХ» Илью Сотонина совершено нападение.
Как рассказал сам мужчина, он шел по улице, когда его сзади ударили по голове. Потом последовал еще один удар. Сотонин обернулся и увидел человека в медицинской маске. Завязалась драка. Тогда к ним подбежал еще один молодой человек, злоумышленники уронили мужчину на землю и нанесли несколько ударов по голове. Когда они поняли, что коммерсант готовится дать им отпор - покинули место происшествия.
Злоумышленники украли у Сотонина рюкзак, потерпевший планирует написать заявление в полицию.
Инцидент предприниматель связывает со своей деятельностью. Он сообщил, что в ближайшее время под его ведение переходят несколько домов других управляющих компаний, пишет ZNAK. Предприниматель уверен, что нападение может быть организовано конкурентами.
Это точно по работе, один и тот же сценарий уже сколько лет. До этого машины жгли, по окнам офиса стреляли, в офис дымовые гранаты закидывали и на сотрудников нападали,сообщил коммерсант.