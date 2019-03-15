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Нападение совершено на директора УК «Лига ЖКХ» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нападение совершено на директора УК «Лига ЖКХ» в Екатеринбурге

Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: Страница Ильи Сотонина в facebook
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