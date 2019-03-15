ФСБ при поддержке ОМОН изъяла у тагильчанина 2,5 тонны контрафактного алкоголя
Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского округа войск национальной Росгвардии
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Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области изъяли в гараже у 41-летнего мужчины 2,5 тонны алкогольной продукции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время спецоперации бойцы блокировали его автомобиль Chevrolet Niva при выезде из одного из гаражных кооперативов Нижнего Тагила. Сотрудники спецслужб попросили тагильчанина открыть гаражный бокс, в котором хранилось несколько коробок с контрафактными бутылками водки и коньяка. На поддельных бутылках были этикетки известных торговых марок, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Уральского округа войск национальной Росгвардии.
Тагильчанина и всю партию конфискованного алкоголя бойцы передали сотрудникам МВД Нижнего Тагила.
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