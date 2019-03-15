ФСБ при поддержке ОМОН изъяла у тагильчанина 2,5 тонны контрафактного алкоголя

Во время спецоперации бойцы блокировали его автомобиль Chevrolet Niva при выезде из одного из гаражных кооперативов Нижнего Тагила. Сотрудники спецслужб попросили тагильчанина открыть гаражный бокс, в котором хранилось несколько коробок с контрафактными бутылками водки и коньяка. На поддельных бутылках были этикетки известных торговых марок, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Уральского округа войск национальной Росгвардии.