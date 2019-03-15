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ФСБ при поддержке ОМОН изъяла у тагильчанина 2,5 тонны контрафактного алкоголя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСБ при поддержке ОМОН изъяла у тагильчанина 2,5 тонны контрафактного алкоголя

Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского округа войск национальной Росгвардии
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