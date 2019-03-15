В Нижнем Тагиле пенсионерка погибла в пожаре из-за замыкания электрогрелки
Сегодня, 11:06ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: Медиахолдинг 1Mi
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70-летняя хозяйка квартиры в четырёхэтажное доме по адресу улица Окунева, 3 в Нижнем Тагиле погибла в результате пожара, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности МЧС по Свердловской области. Пожилая женщина была одинокой.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Возгорание началось около 20 часов 14 марта. Как рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы происшествия, огонь удалось потушить соседям пенсионерки до прибытия спасателей. На место выезжали три пожарных расчёта и восемь человек личного состава.
Машины МЧС стояли долго, потом ещё пожарные ходили с фонарями по квартире. Спустя полчаса приехали скорая и полиция,рассказали TagilCity.ru очевидцы.
Причиной возгорания стал «аварийный режим работы электрической грелки», отметили в МЧС.
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