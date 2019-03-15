В центре Нижнего Тагила бездомный упал в коллектор и несколько часов ждал помощи
Сегодня, 12:30ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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Бездомный тагильчанин 14 марта решил переночевать в будке на теплотрассе напротив дома №35 по улице Пархоменко и сломал ногу. Мужчина залез в строение через люк сверху, оставив сумку с едой и личными вещами на улице.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Тагильчанина обнаружили утром 15 марта слесари УК ООО «Тагилстройсервис» и вызвали спасателей, полицию и скорую помощь.
На место происшествия выезжала группа немедленного реагирования полиции Нижнего Тагила. Безработного мужчину без определённого места жительства спасатели достали из люка канализации и передали сотрудникам скорой помощи. Тагильчанина госпитализировали в ЦГБ №2 с переломом правой ноги, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
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