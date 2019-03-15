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В центре Нижнего Тагила бездомный упал в коллектор и несколько часов ждал помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В центре Нижнего Тагила бездомный упал в коллектор и несколько часов ждал помощи

Сегодня, 12:30ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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