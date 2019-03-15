В центре Нижнего Тагила бездомный упал в коллектор и несколько часов ждал помощи

На место происшествия выезжала группа немедленного реагирования полиции Нижнего Тагила. Безработного мужчину без определённого места жительства спасатели достали из люка канализации и передали сотрудникам скорой помощи. Тагильчанина госпитализировали в ЦГБ №2 с переломом правой ноги, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».