Из кранов бежит грязь и песок: два уральских поселка остались без чистой воды

Два поселка — Спутник и Кокшариха Ирбитского района, уже четыре дня живут без воды. Вместо нее из кранов бежит песок и грязь с запахом канализации. Люди ездят за водой в другой город, потому что в первый же день бутилированная вода в магазине закончилась.