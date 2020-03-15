Из кранов бежит грязь и песок: два уральских поселка остались без чистой воды
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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Под Ирбитом в двух поселках уже четыре дня нет чистой воды, сообщается в группе «Инцидент Ирбит | ЧП» в социальной сети «Вконтакте».
Два поселка — Спутник и Кокшариха Ирбитского района, уже четыре дня живут без воды. Вместо нее из кранов бежит песок и грязь с запахом канализации. Люди ездят за водой в другой город, потому что в первый же день бутилированная вода в магазине закончилась.
В управляющей компании пояснили, что был установлен новый, мощный насос, который поднял со дна грязь. Поэтому из кранов бежит такая вода.
Вода в ирбитских поселкахВидео
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Видео: группа "Инцидент Ирбит | ЧП" во "Вконтакте"
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