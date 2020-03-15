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#300лет
«Пинали ногами»: мать избитого в Нижнем Тагиле подростка рассказала о произошедшем
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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«Пинали ногами»: мать избитого в Нижнем Тагиле подростка рассказала о произошедшем

Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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