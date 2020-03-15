«Пинали ногами»: мать избитого в Нижнем Тагиле подростка рассказала о произошедшем

Женщина утверждает, что двое пьяных парней избили ее сына, а после этого забрали у него телефон и наушники. По ее словам, на 16-летнего тагильчанина напали сзади возле дома на улице Алтайская, 49.

Сначала били кулаками по голове, потом ногами, говорит женщина.

Также мать подростка говорит, что после того, как нападавшие забрали телефон, они потащили подростка к школе № 20, где продолжили избивать, пиная ногами по голове. Школьнику удалось вырываться и убежать. Со слов матери, он попросил помощи у прохожего, однако он проигнорировал его просьбу.

Когда парня догнали, его потащили к школе № 95 и продолжили избивать, пока из окна соседнего дома происходящее не заметила женщина, которая и вызвала полицию.

Пинали исключительно ногами по голове, потом прыгали на голове. Всё это продолжалось в течение часа, рассказывает мать подростка.