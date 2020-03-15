Под Первоуральском после столкновения двух иномарок и автобуса погибли трое человек
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: E1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Под Первоуральском около деревни Хомутовка, на трассе Екатеринбург-Пермь произошло массовое ДТП, в результате которого погибли трое человек, сообщает E1.
Как сообщили порталу в управлении ГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, столкнулись Hyundai, Lada Largus и пассажирский автобус. Трое человек, ехавших в Hyundai, погибли. Кроме того, в Largus есть один пострадавший. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей