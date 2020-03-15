Под Первоуральском после столкновения двух иномарок и автобуса погибли трое человек

Как сообщили порталу в управлении ГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, столкнулись Hyundai, Lada Largus и пассажирский автобус. Трое человек, ехавших в Hyundai, погибли. Кроме того, в Largus есть один пострадавший. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.