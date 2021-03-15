50 нарушителей поймали за четыре дня за выезд на «встречку» тагильские полицейские

50 нарушителей поймали за четыре дня за выезд на «встречку» тагильские полицейские

Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
50 нарушителей за четыре дня попались сотрудникам ГИБДД. Они не соблюдали ПДД при выезде на полосу встречного движения.

Рейд прошел с 11 по 14 марта. Мероприятие было направлено на предупреждение травмирования и гибели из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за данный период было выявлено 50 подобных нарушений. За несоблюдение ПДД водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. В случае рецидива, водитель останется без прав на один год.

В ГИБДД напомнили, что выезда на «встречку» является опасным маневром и подвергает опасности жизнь и здоровье участников движения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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