50 нарушителей поймали за четыре дня за выезд на «встречку» тагильские полицейские

50 нарушителей за четыре дня попались сотрудникам ГИБДД. Они не соблюдали ПДД при выезде на полосу встречного движения.

Рейд прошел с 11 по 14 марта. Мероприятие было направлено на предупреждение травмирования и гибели из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за данный период было выявлено 50 подобных нарушений. За несоблюдение ПДД водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. В случае рецидива, водитель останется без прав на один год. В ГИБДД напомнили, что выезда на «встречку» является опасным маневром и подвергает опасности жизнь и здоровье участников движения.

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