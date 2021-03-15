Инспекторы ГИБДД из Нижнего Тагила отправятся в рейд на должников по штрафам

Отмечается, что по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ наказание не может быть меньше одной тысячи рублей. Кроме того, в отношении нарушителя может быть наложен административный арест на 15 суток. В случае, если должник отказывается платить, то взыскание будет передано службе судебных приставов.