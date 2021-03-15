Инспекторы ГИБДД из Нижнего Тагила отправятся в рейд на должников по штрафам

Инспекторы ГИБДД из Нижнего Тагила отправятся в рейд на должников по штрафам

Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД собираются в рейд на должников по штрафам

Сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению водителей с неоплаченными штрафами, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

Оперативное мероприятие «Должник» пройдет в Нижнем Тагиле с 15 по 19 марта.

Выявленные должники будут привлекаться к ответственности. Наказание будет назначаться в виде двукратной суммы штрафа, рассказали в ГИБДД.

Отмечается, что по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ наказание не может быть меньше одной тысячи рублей. Кроме того, в отношении нарушителя может быть наложен административный арест на 15 суток. В случае, если должник отказывается платить, то взыскание будет передано службе судебных приставов.

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