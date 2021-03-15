Люди в масках «скрутили» человека на парковке в Екатеринбурге

Люди в масках «скрутили» человека на парковке в Екатеринбурге

Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: скриншот видео E1.RU
Люди в масках схватили молодого человека на парковке в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 15 марта, во второй половине дня, недалеко от цирка. По словам свидетелей происходящего, четверо мужчин удерживали парня до прибытия полицейских.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что молодого человека держат мужчины, на лицах которых надеты медицинские маски. Также вблизи машины, у которой стоит компания, находится автомобиль полиции.

В данном месте проводились оперативно-разыскные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков,рассказали Е1 в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Видео:Е1.RU

Напомним, 6 марта корреспондент уральской редакции ИА Regnum Дмитрий Красноухов заявил, что его пытались похитить. К нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и хотели силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник».

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Екатеринбург
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