«Много запасных детей»: под Нижним Тагилом мужчина катал сына на «бублике» по дороге

«Много запасных детей»: под Нижним Тагилом мужчина катал сына на «бублике» по дороге

Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: Группа «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»
Мужчина прицепил «бублик» к своему автомобилю и катал на нем несовершеннолетнего ребенка в коллективном саду под Нижним Тагилом.

Происшествие случилось 14 марта около 16.00 в КС «Автомобилист-2», недалеко от села Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Мужчина прицепил на лямку надувной «бублик» и катил по проезжей части своего малолетнего сына. Он ехал со скоростью 10-15 километров в час и не давал обогнать ехавшему сзади автомобилю, сообщает подписчица группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Сложилось впечатление, что у него много запасных детей, раз он с такой легкостью подверг риску жизнь и здоровье ребенка. Он его буквально подставлял мне под колеса, рассказала очевидица.

Фото:Группа «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

Женщина отметила, что он не давал ей опередить себя долгое время, а когда это получилось, «начал огрызаться» — ехал рядом и не отставал. Автолюбительнице удалось оторваться лишь через пять минут.

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дорогасадынесовершеннолетнийкатаниеНижний Тагил
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