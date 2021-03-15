На 25% больше детей-тагильчан пострадали при ДТП в Дзержинском районе в 2020 году

На 25% больше детей-тагильчан пострадали при ДТП в Дзержинском районе в 2020 году

Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
На 25% увеличилось число пострадавших в ДТП детей в Дзержинском районе Нижнего Тагила в 2020 году.

В прошлом году при ДТП пострадало пять несовершеннолетних, а в 2019 году — четыре. При этом на 63% снизилось число наездов транспортных средств на детей и составило три случая. В 2020 году не было зарегистрировано ни одного случая смерти ребенка-пешехода в Дзержинском районе, тогда как годом ранее под колесами транспорта скончалось два несовершеннолетних, согласно статистики ГИБДД.

Общее количество ДТП в Дзержинском районе снизилось на 20% и составило 50 случаев. В авариях погибло четыре юных тагильчанина, что на 50% меньше, чем в 2019 году. Также с 92 до 68 снизилось число раненых при ДТП.

С трех до пяти выросло количество пьяных водителей, которые устроили ДТП на улицах Дзержинского района, при этом число тагильчан за рулем с признаками алкогольного опьянения не изменилось и составило по пять случаев в обоих годах.

Напомним, в конце декабря 2020 года на улице Алтайская в Дзержинском районе водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и въехал в дерево. Прибывшим на место аварии спасателям пришлось доставать мужчину из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы разной степени тяжести.

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