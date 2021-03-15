На 25% больше детей-тагильчан пострадали при ДТП в Дзержинском районе в 2020 году

В прошлом году при ДТП пострадало пять несовершеннолетних, а в 2019 году — четыре. При этом на 63% снизилось число наездов транспортных средств на детей и составило три случая. В 2020 году не было зарегистрировано ни одного случая смерти ребенка-пешехода в Дзержинском районе, тогда как годом ранее под колесами транспорта скончалось два несовершеннолетних, согласно статистики ГИБДД.